Vali Becel; Kadın Sağlıkçıların Gününü Kutladı

Bu ziyaretin ardından hastanede yatan kadın hastalarını da ziyaret eden Vali, kendilerine şifalar dileyip gül takdim etti. Ziyaretlerinde kendisine Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ve Hastane Başhekimi Dr. Yücel Şal’da eşlik etti.



