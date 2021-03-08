Son Dakika
Vali Becel; Kadın Sağlıkçıların Gününü Kutladı
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Devlet hastanesinde görevli kadın sağlık çalışanları ve kadın hastaların “8 Mart Dünya Kadınlar Gününü” kutladı.
Nevşehir 08.03.2021, 15:45
Bu ziyaretin ardından hastanede yatan kadın hastalarını da ziyaret eden Vali, kendilerine şifalar dileyip gül takdim etti. Ziyaretlerinde kendisine Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ve Hastane Başhekimi Dr. Yücel Şal’da eşlik etti.