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Vali Becel, Derinkuyu’da şehit ailesini ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, NEVŞEHİR’İN DERİNKUYU İLÇESİNDE BULUNAN ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET EDEREK BİR SÜRE GÖRÜŞTÜ.
Nevşehir 27.08.2020, 14:54
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bulunan şehit ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in ziyaretine Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Hüsamettin Erol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener’de eşlik etti.