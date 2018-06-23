Vali Aktaş, Tarihi Türk Evinde İncelemelerde Bulundu

Vali Aktaş’a incelemelerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mazhar Bağlı, Kozaklı Kaymakamı Halil Dalak ile Bağlıca Mahallesi Muhtarı Ahmet Uçar eşlik etti.

Kozaklı İlçesi Bağlıca Mahallesinde çok eski yerleşim yerlerinde Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen tarihi Türk evlerini yerinde inceleyerek yetkililerden evlerin durumu ile ilgili bilgi aldı.

Vali Aktaş “il ve ilçelerimizde yerleşim yerlerinde özellikle mahallelerde bulunan asırlar öncesi dönemlere ait tarih ve kültürümüze ışık tutan yapıtlarımıza devlet ve vatandaşlar olarak sahip çıkmak, korumak hepimizin en başta gelen görevlerindendir” dedi.

Bağlıca Mahalle Muhtarı Uçar ise Vali Aktaş’a mahallelerine ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti.