Vali Aktaş, Şehit Furkan Demir’in Ailesiyle İftar Etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan polis memuru Furkan Demir'in ailesi ile iftarda buluştu.

İftarda Vali Aktaş’a Eşi Songül Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener ve Eşi İlknur Şener eşlik etti.

Şehit Ailesi ile yakından ilgilenen Vali Aktaş, Ramazan Aylarını ve bayramlarını tebrik ederek, sağlıklı günler geçirmeleri temennisinde bulundu.

Şehit babası Ömer Demir ise Vali Aktaş ve beraberindeki konuklara, bir arada iftar etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek herkese teşekkür etti.

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