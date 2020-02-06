Vali Aktaş, Kapadokya Havalimanı'na Ziyarette Bulundu

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, beraberindeki heyet ile birlikte Kapadokya Havalimanında incelemelerde bulunarak, Müdür Serdar Yılmaz’a da iade-i ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Kapadokya Havalimanı Müdürlüğüne atanan Serdar Yılmaz’a ziyarette bulunan Vali İlhami Aktaş, hayırlı olsun temennisinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Müdür Yılmaz ise, Kapadokya Havalimanı çalışmaları hakkında kendilerine bilgiler vererek, ziyaretleri nedeniyle kendilerine ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin ardından Vali Aktaş ve beraberindekiler, DHMİ Havalimanı Müdürlüğü Teknik Bloktaki idari büroları gezerek, incelemelerde bulundu ve yetkilerden bilgi aldı.

Ziyaret ve incelemeye; Gülşehir Kaymakam Vekili Doğukan Koyuncu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın katıldı.