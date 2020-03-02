Vali Aktaş, İdlib Gazisi Müjdat Duranoğlu’nu köydeki evinde ziyaret etti

İdlib’de güvenlik güçlerimize düzenlenen saldırıda bacağından şarapnel parçasıyla yaralanan Nevşehir ili Kozaklı ilçesi Kalecik Köyü nüfusuna kayıtlı, Ailesi Kalecik köyünde ikamet eden 1992 doğumlu Piyade Uzman Çavuş Müjdat Duranoğlu’nun dün gece evine getirilmesi nedeniyle evinde ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İdlib Gazisi Müjdat Duranoğlu ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Aktaş; “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzur ve güvenliği için, gece gündüz demeden çarpışan kahraman güvenlik mensuplarına minnettarız. Devletimiz şehit yakınlarına ve gazilerimize her zaman gereken desteği vermiştir” dedi.

Vali Aktaş, gazimizi ziyaretlerinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Sayın Bakanımız Soylu, Hatay’da hastanede de ziyaret ettiği gazimize tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazi Müjdat Duranoğlu ise, kendisini gayet iyi hissettiğini belirtti ve gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Aktaş’a şükranlarını sundu.

Ziyaretlerinde Vali Aktaş’a; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Kozaklı Kaymakamı Ömer Faruk Duman da eşlik etti.