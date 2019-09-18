Vali Aktaş, Esnaf Odaları Birlik Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Esnaf oda başkanlarının çeşitli konulardaki istek ve taleplerini dile getirdikleri kahvaltılı toplantı programında Vali Aktaş, tüm katılımcıların Ahilik Haftasını kutladı ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında düzenlenen kahvaltılı toplantı programına; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Siyasi Parti İl Başkanları, oda başkanları ve esnaf temsilcileri katıldı.