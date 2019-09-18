16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında düzenlenen kahvaltılı toplantı programına; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Siyasi Parti İl Başkanları, oda başkanları ve esnaf temsilcileri katıldı.
Vali Aktaş, Esnaf Odaları Birlik Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğünce organize edilen kahvaltılı toplantıda, esnaf odaları birlik başkanlarıyla bir araya geldi.