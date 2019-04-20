Vali Aktaş Çin Turizm ve Seyahat fuarına katıldı

Vali İlhami Aktaş, Pekin Büyük Elçisi Sayın Abdülkadir Emin Önen başta olmak üzere, Pekin THY yetkilileri, turizm müşavirliğinin temsilcileri, fuara katılım sağlayan TURSAB temsilcilerinin de katıldığı programda, ülke ve bölge turizminin sorunları ve çözüm önerileri konularında bilgi alışverişi yapılarak istişarelerde bulunuldu.

Fuar süresince Kapadokya standına olan ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Vali Aktaş, “Çin pazarında kalitenin ve hedeflerin artırılması noktasında yapılması gerekenlerle ilgili üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız” dedi.

Ayrıca Kapadokya’nın yurtiçi ve yurt dışı fuarlarda tanıtımı ile yerli ve yabancı konukların ülkemize yapacakları seyahatleri sayesinde ülke ve bölge turizmine büyük katkı sağladıklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kapadokya standı yanında DORAK-ITIR TOUR, ERGUVAN TOURISM, GLORIOUS DMC,FLEX TRAVEL gibi Çin pazarında etkili olan 16 firmanın katılımı sağlandığı belirtildi.

İlimizi temsilen fuara, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kap-Hib Birlik Müdürü Levent Ak ve Turizm Rehberi Anıl Ertaşkın katıldı.