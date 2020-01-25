‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ İçin Başvurular Sona Eriyor
Nevşehir Belediyesi’nin oyunculuk eğitimi almak isteyen sanatseverlerin, Türkiye’nin usta oyuncuları ve eğitmenleri ile buluşacağı ‘Ustalarla Tiyatro’ Atölyesi’ için başvurular 26 Ocak 2020 Pazar günü akşam saat 17.00’da sona eriyor.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, tiyatroya ilgi duyan sanatseverlere destek olmak ve geleceğin tiyatrocularını yetiştirmek için 28 Ocak 2020 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ düzenlenecek.
Türkiye’nin birçok usta oyuncu ve eğitmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan atölye için ön başvurular devam ediyor.
Atölye için belirlenen kontenjandan daha fazla başvuru olması durumunda katılımcılar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.
Kurada isimleri çıkan ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların isim listesi Nevşehir Belediyesi’nin web sayfasından duyurulacak.
Kura sonrası kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar 100 TL karşılığında kayıtlarını yaptırabilecek. Katılım ücreti için toplanan gelirin tamamı ile Nevşehir’deki engelliler için akülü sandalyeler alınacak.