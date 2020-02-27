Usta Oyuncu Oya Başar’ın Rol Aldığı “Plastik Aşklar” Nevşehir’de Sahnelenecek

Kadın psikolojini anlama adına önemli mesajlar içeren “Plastik Aşklar”, 29 Şubat Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev ile çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber, saf Sezen'in yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla hesaplaşmalarını sahneye taşıyan “Plastik Aşklar”, bu sorulara yanıt ararken kadın psikolojisini anlamak adına da önemli mesajlar veriyor.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği komedide Alev'i usta oyuncu Oya Başar, Sezen'iyse Begüm Birgören canlandırıyor.

Yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL’den satışa sunulan oyunun biletleri Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Kentli Servisi’nden 08.00-17.00 saatleri arasında temin edilebilecek.

12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyunun tüm bilet geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için tekerlekli sandalye alınacak.



