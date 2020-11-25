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Ürgüp’ün Sembol Yapıları Kadına Şiddete “Hayır” Demek İçin Turuncu Işıklandırıldı
Ürgüp Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında İlçenin tarihi ve turistik yerlerinden olan Üç Güzeller Peribacalarını ve Temenni Tepesini turuncu renkle aydınlattı.
Nevşehir 25.11.2020, 10:37
Tüm dünyada kutlanan 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ne Ürgüp’ün tarihi ve sembol yapıları turuncu renk ile aydınlatılarak destek verildi.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Belediyesi’nin kadın çalışanları ile Üç Güzeller Mevkiinde yaptığı açıklamada “Her yıl 25 Kasım’da düzenli olarak kutlanan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslar arası Dayanışma Gününde bizlerde Ürgüp Belediyemizin kıymetli kadın çalışanları ile kadına şiddete hayır diyoruz.” Dedi.
Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü