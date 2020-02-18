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Ürgüp’te uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından Uyuşturucu İle Mücadele Kapsamında Ürgüp’te 3 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı.
Nevşehir 18.02.2020, 09:27
Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp’te 3 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde içme düzeneği ve 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.