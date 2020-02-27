Ürgüp’te ücretsiz tiyatro şöleni

Ürgüp Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 29 Şubat Cumartesi günü hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro etkinliği düzenlenecek.

KSM Oyuncuları tarafından sahnelenecek oyunlardan ilki olan Bay Şıngır Mıngır adlı çocuk müzikali 29 Şubat Cumartesi günü saat 14.30’da izleyiciyle buluşacak.

Aynı gün gençleri ve yetişkinleri madde bağımlılığı konusunda bilinçlendiren Ömer Faruk Uluocak, Latife Güler, Armağan Meyveci, Halil Çubuk ve Cansu Özturhan gibi isimleri buluşturan Kuşlar Göç Edince adlı tiyatro, Cumartesi günü saat 20.00’de Ürgüp Belediyesi sinema salonunda sahnelenecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek her iki oyunda da izleyicilerin salonda yerlerini vakitlice almaları tavsiyesinde bulunan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Hem çocuklarımıza, hem yetişkinlerimize yönelik sahnelenecek tiyatro gösterilerimiz Kültür Turizm Bakanlığımızın katkıları ile Türkiye’nin bir çok yerinde sosyal sorumluluk kapsamında madde bağımlılığı karşıtı, gençleri ve aileleri bilinçlendirmeyi amaçlayan bir oyundur. Tüm çocuklarımızı ’Bay şıngır mıngır’ adlı çocuk müzikaline, gençlerimizi de özellikle ’Kuşlar Göç Edince’ yi izlemeye davet ediyorum." dedi.