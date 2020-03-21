Ürgüp’te toplu taşıma saatleri düzenlendi

Ürgüp’te şehir içi yolcu taşımacılığının yapıldığı S.S. 33 No’lu motorlu taşıyıcılar kooperatifi ve Ürgüp Nevşehir arası taşımacılığın yapıldığı firmalarla yapılan görüşmelerle saatler düzenlendi.

Buna göre daha önceden 20’dakikada bir seferin yapıldığı Nevşehir otobüsleri yarım saate, 15 ve 20 dakikada bir yapılan şehir içi seferlerde yarım saate çekildi.

Bu süreçte her konuda tedbirin çok önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yeni hareket saatlerinin vatandaşların hem toplu taşıma araçlarını daha az kullanmaları için uygulandığını belirterek, hem de bu süreçte evde kalma açısından konunun önemine vurgu yaptı.

DÜZENLEME ŞÖYLE:

Şehir içi bütün Mahalleler haftanın 7 günü: Sabah 07:00 ile 09:00 arası

her yarım saatte bir, 10:00 ile 16:00 arası saat başı, 16:00 ile 18:00



arası her yarım saatte bir, 19:00 – 20:00 ve 21:00 de saat başı.21:00’de son sefer olacak.

ÜRGÜP – NEVŞEHİR:

Ürgüp’ten hareket 06:30 ile 09:00 arası yarım saatte bir, 10:00 ile

16:00 arası saat başı, 16:00 ile 18:00 arası yarım saatte bir, 19:00 ile

23:00 son sefer olacak.