Ürgüp’te Öğretmenler Onuruna Yemek Düzenlendi

Ürgüp Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Sosyal Tesisi’nde düzenlenen etkinliğe Ürgüp ve Köylerindeki okullarda görev yapan Öğretmenler ile Öğretmenlik mesleğine ömrünü adamış emekli Öğretmenler katıldı.

Ürgüp’ün eğitiminde büyük emekleri olan Öğretmenlerle öğle yemeğinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Günümüz koşullarında sembolik olarak her okuldan bir Öğretmenimiz ile bir aradayız, inşallah nice Öğretmenler gününde Ürgüp’ümüzde görev yapan tüm Öğretmenlerimizle bir arada olacağız, teşrifiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizleri yetiştiren tüm öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Öğretmenler Gününüzü kutluyor, sağlıklı bir ömür ve eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen programa İlçe merkez ve köylerdeki her okuldan birer temsilci Öğretmen ve Ürgüp’te yaşayan emekli Öğretmenlerin yanı sıra Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, Ak Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı katıldı.