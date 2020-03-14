Ürgüp’te Korona Virüsüne Karşı Çalışmalar Genişletildi

Corona Virüsü’nün Türkiye’de tespit edilmesinin ardından başlatılan ve alınan önlemler kapsamında, Ürgüp Belediyesinin ilk günden itibaren başlattığı dezenfekte çalışmalarının alanı tüm ilçeyi kapsamış durumda. Dezenfekte çalışmaları özel kıyafetli ve teçhizatlı ekipler tarafından İlçedeki resmi kamu ve kurum binaları ile cafeler, kahvehaneler, park ve bahçeler yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, konakladığı, alış veriş yaptığı işletmelerde de yapılmakta.