Ürgüp’te haramzade hırsızlar yine iş başında!

Ürgüp ilçemize bağlı muhtelif mevkilerde farklı günlerde farklı noktalardan 1 yıl süresince çiftçimizce hasadı sabırsızlıkla beklenen, bin bir emek verilen, maddi manevi zahmetlerce yetiştirilen üzümler, elmalar, cevizler, domatesler ve odunlar haramzadeler tarafından çalınıyor.

Odamıza verilen bilgiler doğrultusunda;

- Ürgüp ilçemize bağlı İltaş ve Boyalı köyünün sınırlarının kesiştiği noktada Çakmaklı mevkinde İltaş'lı vatandaşlara ait elma ve ceviz bahçelerinde 2 gün içerisinde hırsızlık olayı gerçekleştiği tarafımıza bildirildi, ipucu olarak sadece at nal izine rastlanıldığı ifade edildi.

- Ürgüp'ün Yumurcak, Peribacaları, Çatal kaya, Ağıl, Gişgine, Arastan, Çakıllı, Aktepe, Ağdağ, Kızılyer, Tilki Deresi ve civarları, civarlarında geçtiğimiz günlerde yaş ve kuru üzüm hırsızlıkları meydana geldiği bir ipucu aradıklarını fakat ayak izinden başka bir ize rastlanmadığını çiftçilerimizce ifade edildi.

- Aktepe, ağıl mevkilerinde bulunan arazilerde de domates ve odun hırsızlığı yapıldığı ifade edildi. Geçtiğimiz yıl ve önceki yılda karşılaştığımız manzaralar bu yılda karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıl bunların yanı sıra kabak çekirdeği hırsızlıkları da meydana gelmişti.

Vatandaşlarımızdan istirhamımız hasat zamanlarında daha sıklıkla bağlarını ziyaret etmeleri, şüpheli araç gördüklerinde araç plakalarına dikkat etmeleri ve şüpheli kişiler görüldüklerinde 112 - 156 jandarmayı arayarak bilgi vermeleri, mümkünse şüpheli durumlarda fotoğraf çekmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Çiftçimiz arazide bulunan ürünlerini yabani hayvanlardan korumak için mücadele ederken birde haramzadeler ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Mahsulü haramzadeler tarafından çalınan çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, inşallah bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz.

Bol bereketli, kazançlı ve sağlıklı bir hasat dönemi diliyoruz.