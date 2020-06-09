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Ürgüp’te balkonda saklılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi
ÜRGÜP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRADA BİR EVİN BALKONUNDA SAKSILARA EKİLMİŞ HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.
Nevşehir 09.06.2020, 12:13
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir iş yerinin balkon kısmında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri burada yaptıkları aramada iki ayrı saksı içerisinde 30 cm boyunda 9 adet Hint keneviri ele geçirdi. İş yeri sahibi M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.