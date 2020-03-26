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Ürgüp Vefa Sosyal Destek Grubu Görevde
Ürgüp Kaymakamı Mehmet MARAŞLI’ nın başkanlığında, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Nevşehir 26.03.2020, 11:42
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasına sınırlama getirilmesi ve ikametlerinden ayrılmamaları nedeniyle,özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmaları ve koordinasyonunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için bilgi alışverişinde bulundular.