Ürgüp Vefa Sosyal Destek Grubu Görevde

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasına sınırlama getirilmesi ve ikametlerinden ayrılmamaları nedeniyle,özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmaları ve koordinasyonunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için bilgi alışverişinde bulundular.

Kaymakam Mehmet MARAŞLI ‘nın başkanlığında yapılan toplantıya; Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet AKTÜRK, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa ATEŞ, İlçe Jandarma Komutanlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü İlçe Müftüğü, İlçe Kızılay koordinatörü ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı görevlileri katıldılar. Kaymakam MARAŞLI, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın eczane, sağlık, banka işlemleri ve alış veriş gıda ihtiyaçlarını 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine gelen isteklerinin yerine getirildiğini ve konunun İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hassasiyetle takip edildiğini belirtti.