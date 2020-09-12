Ürgüp'te pazar alışverişi yapanların ateşi drone ile ölçüldü

Kovid-19 riskine karşı hijyen çalışmalarına azami düzeyde önem veren Ürgüp Belediyesi tarafından, kovid-19 ile mücadele kapsamında, pazar yerinde termal drone ile ateş ölçümü yapıldı.

Ürgüp Belediyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğinde pazar yerinde termal kameralı drone ile çekim ve ölçümler yapıldı.

Ürgüp pazar yerinde pandemi süresince her türlü tedbirin alındığını ve titizlikle uygulandığını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Yapılan uygulama ile yüksek ateşe sahip insanların tespit edilip gerekli önlemlerin daha hızlı alınabileceğine dikkat çekti.