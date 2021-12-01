Ürgüp'te kentimizi tanıyoruz projesi sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Projenin açılışında ilk olarak Ürgüp’te bulunan Karamanoğlu Camii, Temenni Tepesi, Tahsinağa Kütüphanesi, Temenni Büyükakten Yeraltı Evi, Ürgüp Öğretmenevi, Ürgüp Merkez Yahya Efendi Camii ziyaret edilerek dini, sanatsal, turistik, tarihi ve kültürel miras unsurları 7 ve 9. Sınıf öğrencilere yakından tanıtılarak, kendilerini ve kentimizi keşfetmeleri sağlandı.

Kapadokya’nın doğal tarihi ile Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait, Ürgüplü devlet adamlarının şehirlerine yaptırmış oldukları eserleri inceleyen öğrencilerle sohbet eden Kaymakamı Mehmet Maraşlı, yapmış olduğu açıklamada; ‘’Toplumu oluşturan bireylerin çevrelerini tanıyabilmeleri ve bu yolla geniş bir dünya görüşüne sahip olabilmeleri, içinde yaşadıkları topluma sağlıklı şekilde uyum sağlayabilmeleri, yurttaşlık haklarını kullanmak için gerekli donanımları edinebilmeleri ve asgari düzeyde temel bilgi ve becerileri kazanmaları ilköğretimin önemli işlevlerindendir, İlköğretimde, öğrencilere kazandırılması gereken temel becerilerden biri de sosyal becerilerdir. Bireyin başkaları ile iyi ilişkiler kurmasında, toplumsal kurallara uymasında, sorumluluk yüklenebilmesinde, başkalarına yardım etme sorumluluğu taşımasında, temel haklarını kullanabilmesinde sosyal becerilerin önemi büyüktür. Sosyal becerilerin gelişmesi ise bireyin dilini, kültürünü tam anlamıyla tanımasıyla ilişkilidir. Bu bağlamda; ilçemizde öğrenim gören 7. ve 9. sınıf öğrencilerimizin toplumla barışık, çevresini daha iyi tanıyan kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olmak için Valiliğimiz tarafından hayata geçirilen“Kend(t)imizi Tanıyoruz” projesine Öğretmen Öğrenci ve Vatandaşlarımızla birlikte destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.