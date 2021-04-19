Ürgüp'te İftar Yemekleri Kapıya Teslim Ediliyor
Ürgüp Belediyesi, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi ve yemek yapmakta zorlanan 36 hanede, 58 kişiye ramazan ayı sebebiyle her gün sıcak yemek bırakıyor.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün talimatı ile Şehit Şenay Aybüke Yalçın Sosyal Tesisinde hazırlanan iftarlık ve sahurluk yemekler ramazan pidesiyle, Ürgüp’te Mahalle Muhtarları ile belirlenen adreslere belediye mobil ekipleri tarafından iftara kısa bir süre kala ulaştırılıyor.
Ekiplerin dağıtımına katılarak, vatandaşlara hayırlı ramazanlar dileyerek yemeğini teslim eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, yaşlılarla sohbet ederek başka bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.
Sıcak yemek servisinin yanı sıra Belediye görevlileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda yardımına da devam ediliyor.
Belediyenin sunduğu hizmetler vatandaşların takdirini toplarken, mahalle sakinleri hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e teşekkürlerini ve selamlarını iletiyor.