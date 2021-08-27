Ürgüp'te Akıl Almaz Olay! Balon Festivali Alanında 20 Köpeğin Saldırısına Uğradı!

Köpeklerin saldırması sonucu ciddi şekilde yaralanan küçük çocuk, olayı gören babası ve çevresindekilerin müdahale etmesi sonucu son anda köpeklerin içerisinden alınarak olay yerine gelen ambulas ile Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun babası olayla ilgili şikayetçi oldu.

Defalarca benzer olayların yaşandığı ve yakın zamanda da Balon Festivalinin yapılacağı bu alanda gereken önlemleri almayan Ürgüp Belediyesi Yetkililerinin ne zaman önlem alacakları ise tam bir muamma.