Ürgüp sünnet şölenine hazırlanıyor

NEVŞEHİR(MHA) TÜRK Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, saz ekibiyle birlikte Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek etkinlikte en güzel türkülerini Ürgüplüler için seslendirecek.

Sünnet şöleni etkinlikleri kapsamında ülkemizin güzide gastronomi şehri Gaziantep günleri stantları Ürgüp şölen alanında 1 Ağustos'ta açılacak. Gaziantep'in yöresel sanatçıları, sirk gösterileri, folklor ve halk oyunları Gaziantepliler Derneği tarafından sergilenecek. 1-5 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep stantları şölen alanında gezilebilecek, yöresel ürünlerin satışı yapılacak. Vatandaşlara Ücretsiz çiğ köfte ikramları yapılacak.

53 çocuğun sünnet olduğu 9. sünnet şöleninde 3 Ağustos Cuma günü Cuma namazında mevlid okutulacak. Cuma namazı çıkışında Musalla Caminde yemek ikramı olacak.

4 Ağustos Cumartesi günü saat 19:00'da Hükümet Konağı önünden konvoyla sünnet olan çocuklarla birlikte kısa bir Ürgüp gezisi yapılarak saat 20:00'de Ürgüp'ün özlediği ses Bedia Akartürk ile unutulmaz bir yaz akşamı Ürgüp'te Cumhuriyet Meydanında yaşanacak.

Tüm etkinliklere Vatandaşları davet eden Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Hepimiz Bedia Ablamızı özlemiştik, sünnet şöleni bahane oldu, davet ettik sağ olsun kırmadı. Ürgüp'ün ve Ürgüplülerin kendisi için çok özel bir yeri olduğunu söyledi. İstanbul'daki Ürgüplü İş Adamımız Abdulkadir Akdeniz hemşehrimiz yine bu yıl çocuklarımızın kirvesi. Elini taşın altına koymaktan çekinmedi. Kaymakamlığımız, Ürgüp Ticaret Odamız, Kurum ve Kuruluşlarımız, Turizmcilerimiz 53 çocuğumuzun sünnet düğününü el birliği ile yapıyoruz. Emeği geçecek herkese teşekkür ediyorum" dedi.