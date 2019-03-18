Ürgüp İlçemizde Şok Uygulama Yapıldı

Nevşehir genelinde gerçekleşebilecek her türlü terör olaylarına ve asayişe müessir olaylara önceden müdahale edebilmek, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, işlenebilecek muhtemel suçları engelleyebilmek ve diğer suç ve suç unsurlarının tespit edilerek ele geçirilmesini sağlamak amacıyla; Ürgüp İlçemizde 15.03.2019 günü 21.00-23.00 saatleri arası 14 ekip, 93 personelin katılımı ile “Ürgüp Şok Uygulama-25 2019-3” gerçekleştirildi.

Yapılan Uygulamada 636 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, 185 araç ve 18umuma açık iş yeri kontrol edilmiştir. Çeşitli kusurları olduğu tespit edilen 4 araca 940 TL para cezası uygulanarak (2) araç Trafikten Men edilmiş

Bir şahsa Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmak suçundan “6136 sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan idari işlem uygulanmış,

Bakaya Suçundan aranan (1) şahıs yakalanarak gerekli tebligat işlemleri yapılmıştır. Uygulamayı İl Emniyet Müdürümüz 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet ARTUNAY bizzat denetleyerek personelimize başarılar dilemiştir.

Halkımızın Huzur ve Güveni İçin Uygulamalarımız Aralıksız Devam Edecektir.

GÜVENLİ ŞEHİR… NEVŞEHİR…