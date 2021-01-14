Ürgüp Evleri Toplu Konutları Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Söz konusu mağduriyet uzun süre zarfında göz ardı edilmiş ve gelinen sürece kadar site sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemiştir. Üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla çatı yapım ihalesi 24.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale kapsamında yüklenici firma tarafından yürütülen proje uygulaması devam etmekte olup süreç kapsamında tarafımızca işin kontrol ve kabulü henüz gerçekleştirilmemiştir.

13.01.2020 tarihinde bütün İç Anadolu’da vuku bulan şiddetli rüzgar, söz konusu ihale kapsamında yapımı devam etmekte olan çatının bir kısmında maddi hasara sebebiyet vermiştir.

Söz konusu afet sebebiyle zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, mağduriyetlerin ilgili taraflarca tazmin edileceği, konunun hiçbir kirli siyasi zihniyet tarafından istismar edilmesine müsaade edilmeyeceği ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.