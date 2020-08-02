Ürgüp Caddesine Dev Balon Maketi

Nevşehir’deki yaşam kalitesini artırmak için birbirinden farklı kentsel ve çevresel tasarımlara imza atan Nevşehir Belediyesi, kent estetiğine katkı koymaya devam ediyor.

Kentte gerçekleştirdiği uygulamalar ile peyzaj ve yeşil alan anlamında büyük bir değişime imza atan Nevşehir Belediyesi, kavşaklara yaptığı estetik dokunuşlar ile büyük beğeni topluyor.

Daha önce Gülşehir yolu üzerindeki Forum Kavşağı ve Aksaray Yolu üzerindeki Terminal Kavşağı’nı yeniden düzenleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ürgüp Caddesi üzerindeki 80. Yıl Bulvarı Kavşağı’ndaki çalışmalarını da tamamladı.

Kavşak içerisinde daha önce bulunan balon maketini kaldırarak yerine 7 metre uzunluğunda dev bir balon maketi yerleştiren ekipler, kavşak etrafını da çiçek ve süs bitkileri ile yeniden düzenledi.

Son yıllarda adeta Kapadokya bölgesinin simgesi haline gelen balon ile birlikte hem gündüz hem de gece farklı bir güzelliğe bürünen kavşak vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor.