Ürgüp Büyük Otelde Tarihi Gün

Ürgüp Belediyesi’nin yaptığı ihaleyi alan firma tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak makas adı verilen uzun erişimli hidrolik kırıcılı iş makinesiyle riskli olan binanın yıkımı başladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Belediye Meclis Üyeleriyle Belediye çalışanlarının katılımıyla çalışmalarda Başkan Aktürk “Ya Allah, Bismillah.” Diyerek yıkıma startı verdi.

Başkan Aktürk yıkım öncesi yaptığı açıklamada: “31 Mart’tan sonra bu yolculuğa başlarken, bir çok noktada kararlı ve cesaretli olacağız demiştik. Ürgüp’ümüzün yıllar yılı hizmetinde olan binamızın artık hem fiziksel hem de proje bazında yeterli olmadığını gördüğümüzde meclis üyelerimizin de ortaya koymuş oldukları irade ile yıkım kararını almıştık. Bugünde yeni kontrollü hayata başladığımız ilk güne denk gelmesi de bizim için ayrıyetten heyecan ve mutluluk vesilesi oldu. Daha iyi projelerle bundan sonraki süreçte de Ürgüp’e yakışanı yapma adına daha kararlıyız, daha cesaretliyiz. Bu memlekete bundan sonra bizlerle beraber hak ettiği her türlü projede de sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Yıkımımız inşallah hayırlara vesile olur, Ya Allah, Bismillah.” Diyerek Ürgüp’ün geleceği için büyük önem taşıyan otel binasındaki yıkımı başlattı.

MAKAS İLE KONTROLLÜ ve KOLAY YIKIM

Büyük otel binasının taşıyıcı kolonlarında oluşan riski en aza indirmek için bina, 'makas' olarak tabir edilen uzun erişimli hidrolik kırıcılı iş makinesiyle yıkılıyor. Yıkım çalışmaları sırasında çevreye toz ile rahatsızlık verilmemesi için tazyikli su sıkılarak da önlem alınıyor.