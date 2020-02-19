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Ürgüp Belediyesinin kış sonu etkinlikleri göz dolduruyor
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, özel günlerde özel isimleri vatandaşlarla buluşturuyor.
Nevşehir 19.02.2020, 13:34
Ürgüp Belediyesi tarafından şubat ve mart aylarında gerçekleştirilecek etkinlikler paylaşıldı. Etkinlikler kapsamında üç ayların başlangıcında Kur'an-ı Kerim tilaveti programı 25 Şubat Salı günü Ürgüp Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilecek.
29 Şubat'ta öğle saatlerinde çocuklar için "Bay Şıngır Mıngır" çocuk müzikali, yeşilay haftası dolayısıyla da yetişkinlere yönelik "Kuşlar göç edince" adlı tiyatro gösterileri Sinema salonunda tiyatroseverlerle buluşacak.
Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü münasebetiyle 14 Mart'ta Esat Kabaklı ile "Bayraklaşan Türküler" konseri Ürgüp'te gerçekleştirilecek. Düzenlenecek ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Başkan Aktürk, "Ürgüp'ün kültürel yapısına uygun olarak özel günlerde özel
isimleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyorum." dedi. Başkan Aktürk, rutin belediyecilik işlerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle Ürgüp'ü geleceğe emin adımlarla taşıdıklarını ifade etti.