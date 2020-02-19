Ürgüp Belediyesinin kış sonu etkinlikleri göz dolduruyor

Ürgüp Belediyesi tarafından şubat ve mart aylarında gerçekleştirilecek etkinlikler paylaşıldı. Etkinlikler kapsamında üç ayların başlangıcında Kur'an-ı Kerim tilaveti programı 25 Şubat Salı günü Ürgüp Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilecek.

29 Şubat'ta öğle saatlerinde çocuklar için "Bay Şıngır Mıngır" çocuk müzikali, yeşilay haftası dolayısıyla da yetişkinlere yönelik "Kuşlar göç edince" adlı tiyatro gösterileri Sinema salonunda tiyatroseverlerle buluşacak.



8 Mart Kadınlar Günü programında da o ses Türkiye yarışmacılarından sesi ve yorumuyla sevilen isim Muzaffer Elitaş Ürgüp'te kadınlara özel konser düzenleyecek.Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü münasebetiyle 14 Mart'ta Esat Kabaklı ile "Bayraklaşan Türküler" konseri Ürgüp'te gerçekleştirilecek. Düzenlenecek ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Başkan Aktürk, "Ürgüp'ün kültürel yapısına uygun olarak özel günlerde özelisimleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyorum." dedi. Başkan Aktürk, rutin belediyecilik işlerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle Ürgüp'ü geleceğe emin adımlarla taşıdıklarını ifade etti.