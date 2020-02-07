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Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi
Ürgüp Belediyesi Tarafından Belediyenin Logosu Değiştirildi
Nevşehir 07.02.2020, 15:36 07.02.2020, 20:29
Ürgüp Belediyesi için hazırlanan yeni logo, Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet Aktürk başkanlığında yapılan toplantıda Şubat ayı gündemine alınan konular arasındaydı.
Meclis toplantısında yeni düzenlenen logo oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Aktürk, yeni logonun Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi, TÜBİTAK tasarım birincisi ve ülke genelinde bir çok başarılı işe imza atan Ürgüplü Zafer Türkmen tarafından tasarlandığını belirtti.