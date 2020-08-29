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Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün Muharrem ayı ve Aşure günü mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Muharrem Ayı ve Aşure günü vesilesi ile bir mesaj yayınladı.
Nevşehir 29.08.2020, 15:26 29.08.2020, 17:47
Başkan Aktürk mesajında “Aşure gününe eriştiğimiz bugünde İslam Alemi için düşmanlığın değil dostluğun, ayrışmanın değil bir olmanın öneminin kavrandığı bir gelecek temenni ediyorum.
Bu özel günde kaynayan kazanlarda farklılıkları ortaya çıkartarak ayrışmayı değil, birlik ve beraberlik içinde ortak bir tat yakalamayı hedeflemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Muharrem Ayı ve Aşure Günü mübarek olsun.”