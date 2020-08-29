Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün Muharrem ayı ve Aşure günü mesajı

Başkan Aktürk mesajında “Aşure gününe eriştiğimiz bugünde İslam Alemi için düşmanlığın değil dostluğun, ayrışmanın değil bir olmanın öneminin kavrandığı bir gelecek temenni ediyorum.

Aşure gününün ruhunda kardeşliğin, birliğin, sevginin, anlayışın ve hoşgörünün anlamı saklıdır. Bugün bu ruhtan feyiz alarak bütün bir ömrü hayır ve güzellikler içinde geçirmek için çokça dua edilmesi gereken bir gündür. Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi Aşure Günü’nün Tüm İslam Âlemine ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu özel günde kaynayan kazanlarda farklılıkları ortaya çıkartarak ayrışmayı değil, birlik ve beraberlik içinde ortak bir tat yakalamayı hedeflemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Muharrem Ayı ve Aşure Günü mübarek olsun.”