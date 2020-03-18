Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün Çanakkale Zaferi mesajı

Başkan Aktürk mesajında Çanakkale’de, 1915’te yeryüzündeki hiçbir silahın, vatan ve millet sevgisine karşı muzaffer olamayacağının görüldüğünü belirtti.

“Çanakkale Zaferi’nin tarihimizdeki şanlı yeri sayesinde Türkiye, milletiyle bölünmez bir bütün olarak, bugün kardeşliğimize kasteden terör ve benzeri tüm tehditlerin üstesinden gelecek, çok daha parlak, çok daha aydınlık bir geleceğe kavuşacaktır.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutluyor; bize bu mukaddes vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı, 18 Mart Şehitler Günü’nde rahmet ve şükranla anıyorum.”