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AK Parti İl Başkanı Yanar; “Çanakkale Zaferi, Dünyada Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Kahramanlık Destanıdır”
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün Çanakkale Zaferi mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Nevşehir 18.03.2020, 10:23
Başkan Aktürk mesajında Çanakkale’de, 1915’te yeryüzündeki hiçbir silahın, vatan ve millet sevgisine karşı muzaffer olamayacağının görüldüğünü belirtti.
Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutluyor; bize bu mukaddes vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı, 18 Mart Şehitler Günü’nde rahmet ve şükranla anıyorum.”