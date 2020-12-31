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Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün Yeni Yıl Mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 2021 yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Bizim için yeni yıl demek yeni hizmetler demektir." dedi.
Nevşehir 31.12.2020, 17:11
"Tüm dünyada şaşkınlık, endişe ve acılarla dolu bir yıl geçirdik. Yaşadığımız salgın bize bir çok şeyin kıymetini gösterdiği gibi, bir çok alışkanlığımızı da değiştirmemize yol açtı. Hayatta kalmanın, çocuğumuza dokunmanın, aynı masada kalabalıkça birlikte yemek yemenin, toplumca mutlu ve hüzünlü günlerimizi paylaşabilmenin, en önemlisi de ailenin güvende olduğunu anlamanın ne kadar önemli olduğunu görmemize vesile oldu.
2021 hepimiz için çok mutlu, sağlıklı, umutların yenilendiği başarılarla dolu bir yıl olur. Bizim için yeni yıl demek, yeni hizmetler demektir."