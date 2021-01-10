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Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Aktürk, “Milletimizin sesi ve vicdanı olan, yedi gün yirmi dört saat mesai harcayan tüm gazetecilerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Nevşehir 10.01.2021, 20:19
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, bütün basın çalışanlarının ve gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Aktürk, mesajını şöyle sürdürdü:

Milletimizin sesi olan gazetecilik; haber vermenin ve haber duyurmanın ötesinde toplumsal bilincin oluşmasında günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesidir. Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla da demokrasinin temel unsurlarından biridir. Gazeteci; kamuoyunu aydınlatmak için sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Özellikle Kapadokya bölgemizdeki turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da bölgemiz ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarımızın çok önemli rolü bulunmaktadır.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, ebediyete irtihal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum.

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