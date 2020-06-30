Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, projelerini bir bir hayata geçiriyor

Göreve geldiği birinci yılından itibaren Ürgüp’e yakışacak büyük projelerin saha çalışmalarını başlatan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Ürgüp’e ve Ürgüplüye hizmet etmekten keyif alıyorum.” Dedi. Düşün, planla, uygula, neticelendir prensibi ile gecesini gündüzüne

katan Başkan Aktürk, ekibiyle birlikte Ürgüp’ün uzun yıllar kangren haline gelmiş işlerini cerrahi titizlikle çözüme kavuşturuyor.



OTEL BİNASI YIKILARAK RİSK ORTADAN KALDIRILDI

Ürgüp Belediyesi’nin mülkiyeti olan ve yıllardır şehir merkezinde çözüm bekleyen eski bina ve eski hastane binası titizlikle yıkılarak yeniden Ürgüp’e hizmet edecek büyük bir proje için hazırlıkları tamamlandı.



OTOPARK ALANLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ürgüp Belediyesi tarafından ihale edilerek BELPARK firması tarafından işletilecek Ürgüp’ün kapalı otopark alanlarında hazırlık çalışmaları sürüyor. Güvenlik kameralarıyla ve giriş çıkış otomasyon sistemi ile kontrolü sağlanacak otopark yerlerinin gerekli düzenlemeleri devam

ediyor.



BELEDİYE BİNASI TAMAMLANIYOR

1950 yılından bu yana Ürgüp Belediyesi olarak hizmet veren, 1970’li yıllarda bazı ilaveler yapılan belediye makam binası ve hizmet birimlerinde çalışmalar tamamlandı. Çalışma alanı 300 m²’den 900 m²’ye çıkarılan hizmet birimleri vatandaşa daha kaliteli hizmet ulaştırmak için Temmuz ayından itibaren çalışmaları tamamlanan binada hizmete devam edecek.



TERMİNALDE YENİ DÜZENLEMEÜrgüp Terminalinde bulunan Göreme Taksi durağı ve tüm dolmuşların yolcu aldığı durak yeniden düzenlenerek tüm mahallelerin dolmuşları geldiğinde kilitlenen trafiğin rahatlaması amaçlanıyor.ATIL DURUMDAKİ PARKTA DÜZENLEMEÜrgüp’ün merkezinde olmasına rağmen yeterince ilgi çekmeyen, çam ağaçlarıyla çevrili parkta yapılan düzenleme çalışmalarıyla park yeni bir görünüme kavuşuyor. Sosyal tesisiyle birlikte vatandaşların kullanımına açılacak Ürgüp Belediyesi Sosyal Tesisi olarak hizmete girecek.Kafe ve restoran olarak Ürgüp Belediyesi tarafından işletilecek yapay şelalesiyle, vatandaşların beğenisini kazanacak parkta peyzaj çalışmaları sürüyor.DÜĞÜN SALONU OTOPARKI TAMAMLANDIÜrgüp Belediyesi Sabahat Toksöz Düğün Salonunda düğün anında araçların yoğunluğu sebebiyle yaşanan sıkıntının önüne geçmek için düğün salonu yanındaki kent parkın üst tarafındaki alan otopark alanı olarak belirlendi. Kilitli parkesi döşenerek araç yerleri belirlenen alanadüğünlerde vatandaşların araçlarını güvenlik kameralarıyla donatılmış otoparka park etmeleri sağlanacak.