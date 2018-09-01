Ürgüp bağ bozumu festivali 16 Eylül’de

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl 46.’si düzenlenen Uluslararası Bağ Bozumu Festivali büyük beğeni toplamıştı.

Festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen en kaliteli üzüm yetiştiren üreticilerin belirlenmesine yönelik yarışma ise, yöre üreticilerini bir araya getirdi. En güzel üzüm dallarında düzenlenen yarışmaya 14 üretici katılmıştı.

Ürgüp İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 kişilik bir jüri, üzümleri salkım sıklığı, görünüşü, salkım büyüklüğü, dane iriliği ve tat olarak değerlendirdi. 14 kişi arasından yapılan seçimde 2017 Yılı 46. Uluslararası Bağ Bozum Festival 1’incisi Recep Yazgı - Ulaşlı Köyü, 2.Hatice Alp - Ulaşlı Köyü şeklinde sonuçlandı. Bu arada festivalde sahne alan Selma Geçer, Kars Kafkas Legends Ekibi ve Halk Oyunları Ekibinin gösterileri de büyük ilgi gördü. Festivalde düzenlenen en hızlı üzüm yeme yarışması ise büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5 metrelik iki direk arasına aynı eşit ağırlıkta asılan üzümleri elleri ve gözleri bağlı bir şekilde 3 dakikalık süre içerisinde en çok yiyebilen gençlerin belirlenmesine yönelik yarışmaya 11 kişi katıldı.

Yarışma sonunda dakikalık sürede en çok üzümü yiyebilme başarısı gösterenler çeşitli ödüller ile ödüllendirildi. Yarışmacılara ödülleri protokol tarafından verildi. Festival, ödül töreninin ardından yemek ikramı ile sona erdi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)