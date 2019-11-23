Ünlü Yazar Vakkasoğlu’ndan Kahve Tadında Sohbet

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1.’si gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Günleri ‘Millet Kıraathanesinde Kahve Sohbetleri’ ile devam etti. Etkinlik için Nevşehir’e gelen eğitimci-yazar Vehbi Vakkasoğlu, Nevşehir Belediyesi Millet Kırathanesinde Nevşehirlilerle bir araya geldi. Toplumun her kesiminden vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri programda, okurları için kitaplarını imzalayan Vakkasoğlu, aile ve sevgi başlıkları altında kahve tadında bir sohbet gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut’un da katıldığı etkinlikte okurlarının çeşitli konulardaki sorularını da yanıtlayan Vakkasoğlu, “Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Ailede en önemli görev hanımlarımıza düşmektedir. Eş sevgisi dediğimiz bu görevde gülen yüz, samimi yaklaşım, sakin tavırlar çok önemli. Aynı tavırları tabi ki erkeklerden beklemek de gerekir. Ailede huzur olmadan sevgi olmaz. Anne ve babalar çocuklarının yanında olumsuzluklardan bahsetmemelidir. Eşler arasında sevgi yaşanıyorsa sevgi, nefret yaşanıyorsa çocuğa da nefret yansır. Unutmayın çocuğunuza yansıyan tek şey evinizde eşine nasıl davrandığınız ve onun gördüğüdür" şeklinde konuştu.

Eğitimci -Yazar Vehbi Vakkasoğlu, bazı dış etkenlerin Türk aile yapısında yozlaştırma yapmak için uğraş verdiklerini de söyledi. Türk ailesinin şu anda dünyada örnek konumunda olduğunu kaydeden Vakkasoğlu "Kim ne yaparsa yapsın bu aile birliğini yıkamaz. Bizim aile yapımızda sevgi ve sevginin meydana getirdiği iletişim olduğu sürece aile yapımız çok sağlamdır. Aile yapımıza çok dikkat edelim. Evlilik ve aile birliğine bir imza, bir cüzdan olarak bakamayız. Çok önemlidir ve aile mevhumu yaşatılmalıdır. Bizi dünyada yıkacak tek konu ailenin yozlaşmasıdır. Aile kavramı yok olduğunda Türk toplumunun yaşaması da zorlaşır. “ dedi.