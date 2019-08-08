Ünlü Sanatçı Murat Ünalmış’tan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya Ziyaret

Belediye Başkanı Rasim Arı, Rol aldığı dizi ve sinema filmleri ile büyük beğeni toplayan ve son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Demir Yaman' karakterine hayat veren ünlü sanatçı Murat Ünalmış ve beraberindeki Sinema Yazarı ve Festival Direktörü Suat Köçer’i konuk etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette bir süre Ünalmış ve Köçer ile sohbet eden Başkan Arı, uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Ünalmış’ın Nevşehir’in fahri bir hemşehrisi olduğunu ifade ederek ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Arı, “Rol aldığı dizi ve sinema filmlerindeki başarılarının yanı sıra beyefendiliği, karakteri ile de Türk halkının gönlünde taht kuran Murat Ünalmış, artık şehrimizin fahri bir hemşehrisi. Bölgemizde gerçekleştirdiği dizi ve sinema filmi çekimleri ile buraya gönülden bağlanan ve burada ticarete de atılan Ünalmış, hiç şüphesiz şehrimizde gerçekleştireceğimiz sanatsal ve kültürel etkinliklerde de en büyük destekçilerimizden biri olacak.” diye konuştu. Arı, daha sonra Murat Ünalmış ve Suat Köçer’e çini bir amfora hediye etti.

Murat Ünalmış ise, Ankara’da bulunduğu görevlerde Türk gençliği ve sporu için birçok başarılı projeye imza atan Rasim Arı’nın Nevşehir için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Arı ile birlikte Nevşehir’deki sportif faaliyetlerin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerin de önemli bir ivme kazanacağına inandığını söyleyen Ünalmış, “Seçim sürecinde de birçok kez ziyaret ettiğim kıymetli bir dostumun Nevşehir gibi önemli bir şehirde belediye başkanı olması çok güzel. Kendisinin çalışkanlığı ve azmiyle önemli hizmetler yapacağına gönülden inanıyor ve bu şehir için elimden gelen tüm desteği onunla birlikte göstereceğime söz veriyorum.” dedi.