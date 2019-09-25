Ünlü oyuncu Hande Ataizi Nevşehir’de açılışa katıldı

Nevşehir’de Organik Türkiye isimli işletmenin açılışı yapıldı. Açılışa markanın yüzü olan Hande Ataizi, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Hande Ataizi, kendisinin de güzelleşmek için kimyasal özelliği olmamasından dolayı organik ürün kullandığını söyledi. Kadınlara güzellik tavsiyesi ve sırları da veren Hande Ataizi, “Her kadın kendine has vücut yapısına sahip. Bence zaten var olanı en güzel şekilde tutmak. Biraz hareketli olsun bayanlar.” dedi. Hande Ataizi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarını kırmayan Hande Ataizi isteyen herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.