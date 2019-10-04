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Üniversite Rektör’ü Nevşehir’de Ülkücülüğü anlattı
2019-2020 Tabtuk Emre Eğitim Yılı kapsamında planlanan "9 Işık'ın Aydınlığında 9 ders" seminer programının ikinci haftasında Nevşehir Ülkü Ocakları’nın konuğu Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar oldu.
Nevşehir 04.10.2019, 10:54
Nevşehir Ülkü Ocakları hizmet binasında gerçekleştirilen seminere; Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar‘ın yanı sıra Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Türk Büro Sen Şube Başkanı Mehmet Burunkaya, İlçe Ocak Başkanları, Üniversite öğretim üyeleri ve çok sayıda davaya gönül vermiş isim katıldı.
Rektör Hasan Ali Karasar, seminerde katılımcılara Ülkücülük ilkesini anlatıp, Başbuğ Alparslan Türker’in bu ilke üzerinde yaptığı çalışmalara değindi.
"9 Işık'ın Aydınlığında 9 ders" seminer programının üçüncüsü ise 10 Ekim 2019 Perşembe günü saat 19:00’da Eğitimci Faruk Çamcı’nın katılımları ile gerçekleşecek.
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