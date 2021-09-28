Üniversite Öğrencilerine Poğaça Ve Meyve Suyu İkramı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte yüz yüze eğitimler başladı.

Yeni eğitim döneminin ilk gününde üniversite öğrencileri için Nevşehir Belediyesi ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından kampüs girişine kurulan stantlarda öğrencilere sabahın erken saatlerinde poğaça ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Öğrencileri burada karşılayan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı öğrencilere meyve suyu ve poğaça ikram etti.

Yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sohbet ettiği öğrencileri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tercihlerinden dolayı tebrik ederek Nevşehir Belediyesi olarak her zaman üniversite gençliğinin yanlarında olacaklarını belirtti.

Barınma sorunu yaşayan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde başlattıkları çalışma ile çok sayıda gencin geçici konaklama imkânı sunduklarını ifade eden Savran, “Şu anda Nevşehir Belediyesi olarak 500’e yakın öğrencimizi kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir ediyoruz. Onlar için elimizden geleni yapacağız.” dedi.