Üniversite Öğrencilerine Poğaça Ve Meyve Suyu İkramı
Nevşehir Belediyesi ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimlerin başladığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrencilere poğaça ve meyve suyu ikramında bulunuldu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte yüz yüze eğitimler başladı.
Yeni eğitim döneminin ilk gününde üniversite öğrencileri için Nevşehir Belediyesi ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından kampüs girişine kurulan stantlarda öğrencilere sabahın erken saatlerinde poğaça ve meyve suyu ikramında bulunuldu.
Yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sohbet ettiği öğrencileri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tercihlerinden dolayı tebrik ederek Nevşehir Belediyesi olarak her zaman üniversite gençliğinin yanlarında olacaklarını belirtti.
Barınma sorunu yaşayan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde başlattıkları çalışma ile çok sayıda gencin geçici konaklama imkânı sunduklarını ifade eden Savran, “Şu anda Nevşehir Belediyesi olarak 500’e yakın öğrencimizi kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir ediyoruz. Onlar için elimizden geleni yapacağız.” dedi.