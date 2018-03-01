Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin organize ettiği ve Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile öğrenci kulüplerinin desteğiyle öğrenciler, çocuk istismarına dikkat çekmek için kampüs içerisinde bir araya geldi.

Ellerinde “Çocuk Susar, Sen Susma. İstismara Sessiz Kalma”, “Sessiz Çığlığıma Kulak Ver!”, “İstismar İnsanlık Suçudur!” ve “Hayatıma Dokunma, Hayallerimi Kirletme!” dövizleri taşıyan öğrenciler, hep bir ağızdan çocuk istismarına hayır dedi.

Katılımcılar adına basın açıklaması yapan İlahiyat Fakültesi öğrenci temsilcisi Muhammet Mustafa Kaynar, “Çocukluk döneminde edinilen iyi ve kötü tüm tecrübeler, çocuklarımızın geri kalan hayatlarını tümüyle etkilemekte, bireyin karakter, düşünce ve davranışlarını şekillendirmektedir. Her türlü risklere karşı savunmasız olan çocukların korunması, sağlıklı gelişimleri, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eğitim almaları günümüz toplumunun en önemli sorunlarından biri olmuştur.

İstismar en hafif ifadeyle insanlık suçudur, çocuklarımız geleceğimizdir ve onları korumak hepimizin görevidir.

Biz İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Hz Muhammed Mustafa (s.a.v)'in ahlakını benimseyip, topluma aktarmakla yükümlü olduğumuzun bilincindeyiz. Ve toplumsal olaylarda duruşumuzu ortaya koymayı insani vazifemiz olarak görüyoruz. Geçen haftalarda vukuu bulan taciz olayları bizleri derinden yaralamıştır. Müslüman olarak bilinen bir toplumda böyle olayların yaşanması, biz İlahiyat Fakültesi öğrencilerine ve bu şuurda olan tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bizler çocuklarımızı korumak adına Peygamberimizin güzel ahlakını aktarmaya, toplumumuzun yeniden inşası ve ihyası için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye hazırız.

İstismarların önüne geçmek hatta durdurulması için, devletimizin ilgili tüm kurumlarına destek vermeye hazır olduğumuzu da söylemek istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuk istismarını önlemek için devletimiz tarafından gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır ve bu canilere en ağır cezalar verilecektir.

Çocuklarımız adına kaygılıyız, onların daha güvenli bir ortamda yetişmesi için sesimizin duyulmasını istiyoruz ve bu tür ağır, çirkin suçları işleyen insanlıktan nasibini almamış canilerin her zaman karşısında duracağımıza ve onların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımıza çocuklarımızın geleceği için söz veriyoruz” diye konuştu.

Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, akademik ve idari personeli de öğrencilere destek verdi.