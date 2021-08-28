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Uluslararası 2’inci Kapadokya Balon Festivali başladı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, "Uluslararası 2’inci Kapadokya Balon Festivali" farklı ülkelerden sıcak hava balonlarının katılımıyla başladı.
Nevşehir 28.08.2021, 11:56
Türkiye’nin gözde turizm merkezi Kapadokya’da ikinci kez gerçekleştirilen “Uluslararası Kapadokya Balon Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde pandemi nedeniyle 2 ülkeden getirilen ve Türkiye’de üretilen figürlü balonlar büyük beğeni topladı. Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde oluşturulan alanda düzenlenen festival, 2 ülkeden getirilen farklı figürlerdeki çok sayıda sıcak hava balonunun gösterisiyle başladı. Gün ağarmadan hazırlanmaya başlayan balonlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzüne yükseldi. Birbirinden ilginç balonları görmek isteyen vatandaşlar festival alanına akın etti. Yerli ve yabancı turistler balonlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
Kapadokya Muşkara Haber Gazetesi
Alpaslan Körükcü