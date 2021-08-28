Uluslararası 2’inci Kapadokya Balon Festivali başladı

Türkiye’nin gözde turizm merkezi Kapadokya’da ikinci kez gerçekleştirilen “Uluslararası Kapadokya Balon Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde pandemi nedeniyle 2 ülkeden getirilen ve Türkiye’de üretilen figürlü balonlar büyük beğeni topladı. Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde oluşturulan alanda düzenlenen festival, 2 ülkeden getirilen farklı figürlerdeki çok sayıda sıcak hava balonunun gösterisiyle başladı. Gün ağarmadan hazırlanmaya başlayan balonlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzüne yükseldi. Birbirinden ilginç balonları görmek isteyen vatandaşlar festival alanına akın etti. Yerli ve yabancı turistler balonlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Festivali düzenleyen Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, Türkiye’de üretilen figürlü balonların ilk defa Kapadokya’da uçtuğunu söyledi. İlginin yoğun olduğunu belirten Aydoğan, “Türkiye'de üretilmiş olan özel şekilli balonların ilk defa burada uçuşlarını gerçekleştireceğiz. Oldukça yoğun bir ilgi var. Üç gün boyunca festivalin en güzel şekilde sürmesini bekliyoruz.” dedi. Bu yıl İspanya ve Portekiz'den katılım olduğunu aktaran Aydoğan, “Kapadokya, dünyada balon uçuşunun en fazla yapıldığı nokta. Biz her gün festival mantığı ile hareket ediyoruz. Bunu Kapadokya Balon Festivali ile taçlandırmak istedik. Doğal güzelliklerimizi daha organize şekilde tanıtmak istedik. 2022 yılından itibaren yurt dışından daha fazla katılımla festivali sürdürmek istiyoruz.” diye konuştu.





Kapadokya Muşkara Haber Gazetesi

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