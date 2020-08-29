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Uluer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, Türk Milleti'nin tarih boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya teşebbüs eden her türlü girişimi boşa çıkardığını belirtti.
Nevşehir 29.08.2020, 17:39
Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her zaman canlı kalarak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, güzel ülkemizi bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu toprakları vatan yapan, vatanı ve bayrağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazileri saygıyla anıyorum” dedi.