Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer yeni yıl mesajı yayınladı

Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer mesajında: “Değerli hemşehrilerim,

2020 yılını geride bırakırken yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla giriyoruz. 2020 yılında “sağlık” kavramının ne kadar önemli olduğunu hepimiz acı tecrübelerle öğrendik. 2021 yılının dünyaya, ülkemize, ilimize huzur, mutluluk ve en önemlisi sağlık getirmesini diliyorum.

Ülkemiz covit-19 salgınını da en az hasarla atlatacaktır. Önemli olan ülkemizin yaşadığı sıkıntılarda gösterdiğimiz birlik beraberlik hissidir. Biz, Türkiye olarak 2020 yılında yaşanan her türlü sıkıntıyı 81 milyon tek yürekle atlattık. 2020 yılı kenetlenme yılımızdı. 2021’de huzurun ve sağlığın her zaman yanımızda olduğu bir yıl diliyorum.” dedi.