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Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer yeni yıl mesajı yayınladı
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer mesajında: “Değerli hemşehrilerim,
Nevşehir 31.12.2020, 12:34
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer mesajında: “Değerli hemşehrilerim,
Ülkemiz covit-19 salgınını da en az hasarla atlatacaktır. Önemli olan ülkemizin yaşadığı sıkıntılarda gösterdiğimiz birlik beraberlik hissidir. Biz, Türkiye olarak 2020 yılında yaşanan her türlü sıkıntıyı 81 milyon tek yürekle atlattık. 2020 yılı kenetlenme yılımızdı. 2021’de huzurun ve sağlığın her zaman yanımızda olduğu bir yıl diliyorum.” dedi.