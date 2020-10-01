Ülkücülük nedir sorusuna “Ülkücülük yeni bir akrabalık akımıdır.” diyen Dündar Taşer’in bu öğüt niteliğindeki cevabı ilelebet yaşatılacak en kutlu mirasımızdır.

Milliyetçi Hareket Partisi il başkalığına aday olmak camiamızın mensubu her ülküdaşımızın hakkıdır. İl başkanlığı adaylığı için birçok ismin anılması Milliyetçi Ülkücü Hareketin zengin kadrolarının yegâne göstergesidir. Şehrimizde de şu anda bu süreçte anılan isimlerin sayısının çok olması Milliyetçi Hareketin gelecek ciddi başarılarının gür ayak sesidir. Zira bu süreç tamamlandığında da Ülkücü Hareket, liderinin hep emrettiği gibi bir olma, iri olma ve diri olma ferasetine kesinlikle sahiptir.

Bu bağlam ve düşüncelerle İslam ahlak ve faziletini Türklük gurur ve şuuru ile bütünleştirmiş Ülkücü Hareketi, bir adım ileri götürme gayretinde olacak ve birlik beraberlik için şehrin kaderini birlikte belirleyeceğiz. En uç mezradan, şehrin göbeğine; dağa taşa, kor ateşe Milliyetçi Hareketin Hak davasını anlatacak, anlattıracak ve bu mücadele ile yılmadan çalışacağız.

Başaracağız!

Başaracağız!

Başaracağız!