Son Dakika
'Ülkücülük yeni bir akrabalık akımıdır'
Milliyetçi Ülkücü Hareket için seçim ve siyaset Allah rızasını kazanmanın ve Allah davasına hizmet etmenin bir aracıdır.
Nevşehir 01.10.2020, 15:38
Ülkücülük nedir sorusuna “Ülkücülük yeni bir akrabalık akımıdır.” diyen Dündar Taşer’in bu öğüt niteliğindeki cevabı ilelebet yaşatılacak en kutlu mirasımızdır.
Milliyetçi Hareket Partisi il başkalığına aday olmak camiamızın mensubu her ülküdaşımızın hakkıdır. İl başkanlığı adaylığı için birçok ismin anılması Milliyetçi Ülkücü Hareketin zengin kadrolarının yegâne göstergesidir. Şehrimizde de şu anda bu süreçte anılan isimlerin sayısının çok olması Milliyetçi Hareketin gelecek ciddi başarılarının gür ayak sesidir. Zira bu süreç tamamlandığında da Ülkücü Hareket, liderinin hep emrettiği gibi bir olma, iri olma ve diri olma ferasetine kesinlikle sahiptir.
Başaracağız!
Başaracağız!
Başaracağız!