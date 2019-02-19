Ülkücülerden Nevşehir Belediyespor’a tam destek

Nevşehir’e ve Nevşehirliye faydalı işlere imza atan ve atmaya da devam eden Ülkücüler, 3 ligde zirve mücadelesi yapan Nevşehir Belediyespor’u büyük bir kalabalık ile desteklemeye devam ediyor. Deplasman maçları hariç iç sahada yapılan karşılaşmalara kalabalık grupla katılım sağlayan teşkilatın Başkanı Ali Türker, “Nevşehir ve onun takımı bir sevdadır. Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığı olarak tüm teşkilatımız ile Nevşehir Belediyespor’u her daim desteklemeye hazırız. Yense de yenilse de bu takım şehrimizin takımıdır. Bundan sonraki karşılaşmalarda takım futbolcularımıza ve yöneticilerimize başarılar dileriz.” dedi.