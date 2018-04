Ülkücüler ayak basılmadık yer bırakmıyor

Toplum yararına merkez ve İlçelerde onlarca etkinliğe imza atan Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker ve beraberinde ki heyet, hem şehir dışında, hem de şehir içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi ziyaretinin ardından ziyaretlerine Nevşehir’de kaldığı yerden devam eden Başkan Türker, son olarak Hacıbektaş’ta çobanlık mesleğini icra ettiren bir vatandaş ile görüntülendi.

Burada hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşan yaşlı adam ile sohbet etme imkanı bulan Ali Türker, onun sorunlarına kulak verdi.

1980 yılında Ülkü Ocakları’nda kendisinin de görev aldığını ve bu davanı kutlu bir dava olduğunun söyleyen yaşlı adam, “O zamanlar bizlere Türkeşçi derlerdi. Çok kutlu bir davaya hizmet ettiğimizin farkındaydık. Her zamanda davamızda haklı çıktık. Sizlerde bu kutlu görevi eskilerden devralarak devam ettiriyorsunuz. Ülkücülük herkese nasip olmaz. Allah her zaman sizlerin yanındadır. Dualarımız her daim sizlerle olacaktır. Yolunuz bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

Sohbetin ardından Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, yaşlı adama çakı hediye ederek vedalaştı.