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Ülkü Ocakları’ndan TÜRKAV’a ziyaret
Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberindeki kalabalık heyet TÜRKAV’ı ziyaret etti.
Nevşehir 01.07.2021, 16:32
Hoş sohbetlerin yapıldığı ziyarete; Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve heyeti katıldı.
Başkan Türker ise “Ülkücü Kamu Çalışanlarının Ocağı olan TÜRKAV ailesine üyelik başvurumuzu yapmış olmanın gururunu ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Devletin Asil Evlatları olma yolunda Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyin önderliğinde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. “ şeklinde konuştu.