Ülkü Ocakları’ndan TÜRKAV’a ziyaret

Hoş sohbetlerin yapıldığı ziyarete; Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve heyeti katıldı.

TÜRKAV Nevşehir İl Başkanı Agah Bahadır Ceylan, Ülkü Ocakları’nın şanlı bir bayrak olduğunu ifade ederek “Bu bayrağı her daim önderlere taşıyan Başkanımız Ali Türker ve ekibine sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

Başkan Türker ise “Ülkücü Kamu Çalışanlarının Ocağı olan TÜRKAV ailesine üyelik başvurumuzu yapmış olmanın gururunu ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Devletin Asil Evlatları olma yolunda Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyin önderliğinde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. “ şeklinde konuştu.