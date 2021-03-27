Son Dakika
Ülkü Ocakları Kılıç’ı tebrik etti
Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve yönetimi, MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Prof. Dr. Filiz Kılıç’a tebrik mesajı yayınladı.
Nevşehir 27.03.2021, 16:23
Ülkücülerin yayınladığı tebrik mesajı şu şekilde oldu; “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi tarafından, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Filiz KILIÇ Hanımefendiyi tebrik eder, başarılar dileriz.”