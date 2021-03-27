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Ülkü Ocakları Kılıç’ı tebrik etti

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve yönetimi, MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Prof. Dr. Filiz Kılıç’a tebrik mesajı yayınladı.

Nevşehir 27.03.2021, 16:23
Ülkü Ocakları Kılıç’ı tebrik etti
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Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Nevşehirli Prof. Dr. Filiz Kılıç’ı tebrik eden Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve yönetimi, kendisine başarıların devamını diledi.

Ülkücülerin yayınladığı tebrik mesajı şu şekilde oldu; “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi tarafından, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu MHP Genel Başkan  Yardımcılığı görevine getirilen Filiz KILIÇ Hanımefendiyi tebrik eder, başarılar dileriz.”

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